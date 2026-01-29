Kadebostany (CH)

Kadebostany ist der erfolgreiche Schweizer Produzent und Songwriter Guillaume de Kadebostany alias Präsident Kadebostan und der Strippenzieher hinter einer irren Pop-Inszenierung.

Das Projekt zeichnet eine moderne Vision der Popmusik, die von ihrem Leiter als „raffinierte Musik mit Massenappeal“ beschrieben wird.Neue Besetzung, neue Musik, neue visuelle Identität und eine brandneue Live-Show. Nach dem Erfolg des Albums „Play This at My Funerals“ und einer ausverkauften Tournee durch Europa ist Kadebostany bereit für die Tournee 2026.

Das Future-Pop-Imperium präsentiert eine aufregende neue Besetzung, eine komplette Live-Band mit 3 Sänger:innen und einer Bläsersektion, umgeben von modularen Synthesizer-Wänden. Die neue Show bietet brandneue Musik von Kadebostany sowie bekannte Songs aus seinen früheren Alben.