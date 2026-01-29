Kadebostany (CH)

Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Kadebostany ist der erfolgreiche Schweizer Produzent und Songwriter Guillaume de Kadebostany alias Präsident Kadebostan und der Strippenzieher hinter einer irren Pop-Inszenierung.

Das Projekt zeichnet eine moderne Vision der Popmusik, die von ihrem Leiter als „raffinierte Musik mit Massenappeal“ beschrieben wird.Neue Besetzung, neue Musik, neue visuelle Identität und eine brandneue Live-Show. Nach dem Erfolg des Albums „Play This at My Funerals“ und einer ausverkauften Tournee durch Europa ist Kadebostany bereit für die Tournee 2026.

Das Future-Pop-Imperium präsentiert eine aufregende neue Besetzung, eine komplette Live-Band mit 3 Sänger:innen und einer Bläsersektion, umgeben von modularen Synthesizer-Wänden. Die neue Show bietet brandneue Musik von Kadebostany sowie bekannte Songs aus seinen früheren Alben.

Info

Kulturzentrum franz.K
Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Kadebostany (CH) - 2026-03-14 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Kadebostany (CH) - 2026-03-14 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kadebostany (CH) - 2026-03-14 20:00:00 Outlook iCalendar - Kadebostany (CH) - 2026-03-14 20:00:00 ical

Tags