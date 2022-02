Kadri Voorand: In Duo with Mihkel Mälgand

Auf ihrer deutschen Debüt-CD „In Duo with Mihkel Mälgand“ fasziniert Kadri Voorand als Stimmkünstlerin und Songwriterin mit einem unverwechselbaren Stil zwischen Jazz, Pop und Folk.

In ihrer Heimat Estland ist die charismatische Sängerin, Songwriterin und Pianistin Kadri Voorand ein Star. Kürzlich gewann sie die Estonian Music Awards als beste weibliche Künstlerin für das beste Jazzalbum. Auf ihrer deutschen Debüt-CD „In Duo with Mihkel Mälgand“ (erschienen im Februar 2020) fasziniert Voorand als fantasievolle, ausdrucksstarke Stimmkünstlerin ebenso wie als Songwriterin mit einem unverwechselbar originellen Stil an der Schnittstelle zwischen Jazz, Pop und Folk. Ihr Duopartner ist Mihkel Mälgand, ein gefragter Bassist, der bereits mit Nils Landgren, Dave Liebman und Kurt Elling gespielt und im vergangenen Jahr den dänischen Jazz Award gewonnen hat. Die Duo-Performance der beiden? – Einfach nur wow!

Jazz mit Kadri Voorand (Stimme, Piano), Mihkel Mälgand (Bass)