Im Jubiläumsprogramm „ Außer Rand & Band“ zelebrieren die Kächeles aufs Neue den zwischenehelichen Wahnsinn und gewähren einen tiefen Einblick in den Irrgarten ihrer schwäbischen Ehe.

Da ist die Käthe, die quirlige, nicht zu bremsende Schlabbergosch, deren Temperament immer dann über ihren Gatten hereinbricht, wenn dieser am wenigsten damit rechnet. Als Gegenpart der gemütliche Karl-Eugen, der mit Veränderungen jeder Art einfach nichts anzufangen weiß. Und so kommt es wie es kommen muss! Käthe will nicht nur das Haus renovieren, die Verwandtschaft besuchen und in den Urlaub fahren, sie will möglichst alles noch mit einer ausgedehnten Shoppingtour verbinden. Um sich allerdings seine lebensnotwendigen Freiräume selbst zu schaffen kontert Karl-Eugen mit kreativem Nichtstun und ironischer Schlagfertigkeit.

Im Jubiläumsprogramm der Kächeles trifft der unbändige, feminine Drang nach Umtriebigkeit wieder einmal ungebremst auf das elementare Wunschdenken nach schlaffer Bauchlage auf dem heimischen Sofa. Der Reiz neuer, schöner Dinge kollidiert dabei frontal auf männliche Gemütlichkeit und gelassener Bierruhe. Freuen Sie sich also auf einen ganz besonderen Jubiläumsabend mit den Kächeles ganz nach dem Motto „Außer Rand & Band!“