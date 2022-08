Ellhofener Straßenkärwe 2022

Vom 03.09.2022 bis 05.09.2022 findet die Ellhofener Straßenkärwe wieder statt.

Der Festbeginn und der Fassanstich finden um 18:00 Uhr am 03.09.2022 unter musikalischer Begleitung der MVE Zoigl Blos'n statt. Ab 20 Uhr werden Sie in den Genuss von der Partyband SPiN Live kommen. Am Sonntag startet die Kärwe traditionell mit dem ökumenischen Gottesdienst im Freien um 10:00 Uhr. Anschließend können Sie eine leckere Weißwurst genießen oder die anderen leckeren Speisen und Getränke.

Ab 14:00 Uhr steht die Kuchen- und Kaffeebar für Sie bereit. Auch für ein Kinderprogramm hat der MVE gesorgt. Durchgehend über den Tag verteilt, begleiten verschiedene Musikvereine die Kärwe mit ihren Klängen bis in den späten Abend.

Am Montag findet dann wie gewohnt der Dorfabend statt. Festbeginn ist 17:00 Uhr. Es treten nacheinander alle aktiven Musiker des MVE auf. Vom Jugendorchester bis zum Großen Blasorchester werden Sie bis 23:00 Uhr gut unterhalten. Also kommen Sie vorbei und genießen ein paar unbeschwerte Tage mit uns.