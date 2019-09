Käsman Party-Nacht in Mosbach

Schon seit Jahren veranstaltet das Autohaus Käsmann diese erstklassige Party-Nacht in Mosbach, dieses Jahr am 28. September. Es gibt zahlreiche Cocktails, Sprizz und Hugo an vielen PEAKtime-Bars, leckere Grillspezialitäten der Wurstbraterei Schneider, hausgemachte Schmankerln des Wirtshauses Schützenstadl, frisches Beck‘s, Löwenbräu und Franziskaner Bier vom Fass. Erneut wird es ein hochwertiges Bühnenprogramm mit Live-Bands und DJs geben. Das sind auch in diesem Jahr die Zutaten für eine weitere »große Käsmann Party-Nacht«. Der große Außenbereich lockt mit Bierwagen und Bewirtung. Die moderne VW-Ausstellungshalle wird währenddessen im loungigen Lichtermeer erstrahlen, wenn Video-Projektionen auf Großbildschirmen übertragen werden.

Käsmann Party-Nacht, Sa. 28. September, 20 Uhr

Autohaus Käsmann, Mosbach, www.kaesmann.de