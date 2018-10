Die Käthchen und Ex-Käthchen der Stadt Heilbronn veranstalten jedes Jahr unseren Käthchentag. Hier gestalten wir einen bunten Nachmittag mit Programmpunkten (Tanzaufführungen, gemeinsames Singen, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, etc.) für Bewohner eines Heilbronner Seniorenheims. Der Käthchentag wurde 1994 ins Leben gerufen und soll das Schöne, was wir in unserer Amtszeit erleben durften weiter- bzw. zurückgeben. Dieses Jahr sind wir am Freitag, 19. Oktober im Casa Reha Heim in Heilbronn- Sontheim (Karl-Doefft-Straße 10, 74081 Heilbronn). Beginn der Veranstaltung ist um 15:00 Uhr.