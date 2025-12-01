Kaffee + Kuchen am Affenhüttle im Leintalzoo

Ein Besuch in der parkähnlichen Anlage des Leintalzoos in der näheren Umgebung von Heilbronn, bieten sich für Freizeit und Erholung an.

Weihnachten steht vor der Türe und wir wollen den Sonntag mit einer "Tierweihnacht" beschließen.

Am diesem Wochenende bieten wir beim Außengehege der Schimpansen am "Affenhüttle" neben Gebäck, Brezeln und Waffeln zum Verzehr an. Außer den üblichen Heiß-und Kaltgetränke haben wir Glühwein und Kinderpunsch im Angebot.

Der Förderverein unterstützt mit den Einnahmen aus Beiträgen, Spenden und Patenschaften die Pflege sowie medizinische Versorgung von Tieren des Zoos.

Sämtliche Veranstaltungen des Fördervereins werden ehrenamtlich durchgeführt.

Am Leintalzoo finden sie ausreichende Parkmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.