Kaffee + Kuchen am Affenhüttle

Ein Besuch in der parkähnlichen Anlage des Leintalzoos in der näheren Umgebung von Heilbronn, bieten sich für Freizeit und Erholung an.

Zu einem besonderen Brauch wurde inzwischen der Laternenlauf, welcher um 16.30 Uhr am Eingang beginnt.

Beim Außengehege der Schimpansen bieten wir am "Affenhüttle" neben selbst gebackenem Gebäck, herzhaft und süß, Brezeln und Waffeln zum Verzehr an.

Außerdem halten wir verschiedene Heiß- und Kaltgetränke für Sie bereit.

Ein besonderer Genuss bietet der Glühwein von einer Weinkellerei. Alkohlfrei schenken wir Kinderpunsch aus.

Der Förderverein unterstützt mit den Einnahmen aus Beiträgen, Spenden und Patenschaften die Pflege sowie medizinische Versorgung von Tieren des Zoos.

Sämtliche Veranstaltungen des Fördervereins werden ehrenamtlich durchgeführt.

Am Leintalzoo finden sie ausreichende Parkmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.