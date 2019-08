Am 25. September 2019 um 18.00 Uhr heißt es „Start frei“ zum 8. AOK Firmenlauf Ludwigsburg.

Die historische Kulisse des Residenzschlosses mitten im Herzen Ludwigsburg bil-det den Rahmen der Veranstaltung mit Start und Ziel sowie der be-gleitenden After-Run-Party. Rund 900 Teilnehmer waren zum letz-ten Lauf der Baden-Württembergischen Firmenlaufserie 2018 ge-meldet. Für 2019 werden sogar noch mehr erwartet.

Wie in den Jahren zuvor verläuft die Strecke des AOK Firmenlaufs erneut auf dem attraktiven 5,7-km langen Rundkurs vom Schloss über das Blühende Barock, das Wohngebiet Favoritegärten, an der Westseite des Favoriteparks entlang. Ins Ziel zurück geht es dann über die Ostseite des Favoriteparks, durch das Blühende Barock direkt in den Innenhof des Residenzschlosses.

Im Anschluss an den Lauf freuen sich die Organisatoren darauf, die Läufer und deren Begleiter auf der After-Run-Party im Innenhof des Residenzschlosses begrüßen zu dürfen. Auf der Showbühne be-ginnt ab 18.30 Uhr das Rahmenprogramm mit Musik. Darüber hin-aus finden hier die Siegerehrungen statt. Veranstaltungsende wird gegen 21.30 Uhr sein.

Anmeldungen zum AOK Firmenlauf Ludwigsburg sind online bis Montag, 16. September 2019 (12.00 Uhr) möglich. Nachmeldungen sind im Residenzschloss am 25. September 2019 ab 14.00 Uhr noch möglich.