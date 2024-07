TITEL: METZIS 2024 - ZELTLAGER FÜR JUNGS

Metzis - was ist das überhaupt? Metzis sind zwölf Tage Zeltlagerleben pur! Ein packendes Geländespiel, ein Sprung von der Badeinsel in den See, ein Fußballmatch gegen das Nachbarlage, eine spannende Geschichte am großen Lagerfeuer am Ende eines Tages.

Träumt nicht jeder davon?

Zusammen mit ca. 40 anderen Jungs gemeinsam Zelten, Actionspiele im Wald, Stockbrot am Lagerfeuer, Schwimmen im Weiher, Tischtennis- und Fußballturniere, kurz: tolle Abenteuerferien.

Wir sind auch für Regentage bestens ausgerüstet. Warmwasser-Duschen und WC's stehen auf dem Zeltplatz zur Verfügung.

Kräftemesse, Teamfähigkeit einüben, die eigenen Grenzen erweitern und neue Freunde finden sind neben den Geschichten aus der Bibel Höhepunkte des Zeltlagers.