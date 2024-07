Jugendfreizeit des Evangelischen Jugendwerks Marbach.

Voller Vorfreude kommst du ins Martin-Luther-Haus in Marbach. Die Mitarbeiter erwarten dich schon und schnell lernst du die Leute kennen. Denn jeden Tag erlebt ihr tolle Dinge zusammen. Ihr bastelt kreative Bauwerke aus Holz oder ein Jonglierset. Ihr spielt zusammen alte Klassiker wie „Reise nach Jerusalem“ oder erprobt euch an neuen Spielen. Und natürlich erlebt ihr in den Bibelarbeiten tolle Geschichten aus der Bibel.