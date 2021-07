Court Yard Festival

Für den Sommer 2021 ziehen wir mit Kaffkiez und Ansa Sauermann vom Club in unseren Innenhof!

Kaffkiez:

Kaffkiez: 5 Jungs aus Ecken dieses Landes, in denen mehr Wälder als Häuser stehen, rollen mit fiebrigem Indie-Rock und mitreißend handgemachten Sounds, unpolierter Direktheit der Texte und der wunderbar aussagekräftigen Reibeisenstimme von Frontmann Johannes auf Musikdeutschland zu. Sie machen einfach weiter das, was sie all die Jahre vorher auch schon gemacht haben, Musik. Nur jetzt mit einem Namen: KAFF – eine Hommage an den Arsch der Welt, von dem sie nunmal alle herkommen. KIEZ – wo die Reise hingehen soll: Raus aus dem Kaff, rein in die junge, bunte Musikszene der großstädtischen Kieze.

Ansa Sauermann:

Ansa Sauerman ist 2014 mit seiner Debüt-EP „Foto“ und speziell dem darauf enthaltenen Titelsong zu einer Art Kultstar in an schönem Songwriting interessierten Kreisen avanciert. Ansa ist ein Singer-Songwriter, der sich in seinen Songs selbstkritisch, offen und schonungslos mit den Problemen und Freuden seines Lebens und auch ein wenig dem Exzess befasst. Er singt und erzählt was er erlebt und sieht.

Das 2017 veröffentlichte Debüt-Album „Weiße Liebe“ und eine Vielzahl ekstatischer Live-Auftritte unter anderem immer wieder im Vorprogramm von Wanda sorgten für weitere Bekanntheit. Danach folgte der Umzug des Dresdners nach Wien, welcher ihn augenscheinlich revitalisiert, ihm neue Inspiration geschenkt und gefälligen Formatpop gegen Ecken, Kanten und eine gesunde Wiener scheissdrauf-Haltung hat tauschen lassen, die im zweiten Album „Trümmerlotte“ zu hören sind.