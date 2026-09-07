Kafka Band spielt Kafka

und Lesung aus »Wo die Toten sprechen« mit Jaroslav Rudiš

Im November 2013 hatte sie ihren ersten Auftritt im Literaturhaus Stuttgart mit einem Programm zu Franz Kafkas Romanfragment »Das Schloss«: die Kafka Band. Es folgten zahlreiche Konzerte im deutschsprachigen Raum und im europäischen Ausland, zwei Theaterinszenierungen in Bremen, diverse Videoclips und, ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Stuttgart, zwei weitere Alben zu Franz Kafkas »Amerika« und »Der Process«.

Nun ist die Band um den Schriftsteller Jaroslav Rudiš und den Musiker und Comiczeichner Jaromír 99 noch einmal auf Tour. An der Kafka Band sind darüber hinaus einige der renommiertesten tschechischen Musiker beteiligt, darunter Mitglieder der Bands Priessnitz, Umakart, Letní kapela und Tata Bojs, die allesamt in Tschechien Kultstatus genießen: Dušan Neuwerth, Tomáš Neuwerth, Zdeněk Jurčík, Lukáš Morávek und Petr Weiser. 13 Jahre nach ihrem ersten Auftritt werden die Musiker eine Auswahl aus allen bisherigen Programmen in Stuttgart spielen. Freuen Sie sich mit uns auf eine lange, rockige und düstere Kafka-Party.