Das deutsch-israelische Künstler-Duo "half past selber schuld" wirft einen Blick in die Zukunft der Menschheit. Genauer gesagt in das Jahr 2053, wo in einer hochtechnisierten Welt eine Firma namens Wonderland inc. die menschlichen Möglichkeiten um ein Vielfaches erweitert – mittels Genetik, Robotik und Nanotechnik.

Die Firma wirbt für endloses Leben und bietet den Upload des Bewusstseins in die Wonderland-Cloud an – vollauflösend und in bester Qualität. Jeder kann entscheiden, wie lange er leben will: 400 Jahre? 800 Jahre? Ewig? Welche Gesellschaft man dabei hat, ist vom Geldbeutel abhängig. Die Zukunft ein menschliches Versuchslabor? Mit Musik, Tanz, Trickfilm und Puppenspiel präsentiert "Kafka in Wonderland" in abwechslungsreichen Episoden einen spektakulären Bühnencomic mit philosophischer Dimension.

Das Science & Theatre Festival ist eine Kooperation zwischen der Experimenta und dem Theater Heilbronn.