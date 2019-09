Kafka Projekt

Ein Affe legt der Akademie der Wissenschaften einen Bericht über seine Wandlung zum Menschen vor. Eingefangen von einer Jagdexpedition sucht der Affe einen Ausweg aus dem Gefangensein.

Ihm dämmert, wenn er aus dem Gefängnis entkommen und ebenso „unbehelligt“ sein will, wie die Menschen, muss er sie so täuschend ähnlich wie nur möglich nachahmen. Und er ahmt die Menschen nach. Er lernt sinnvolle Gesten, menschliches Verhalten und sogar das Sprechen. Größere Probleme hat er nur mit dem Schnapstrinken. Vor die Alternative gestellt zwischen Zoo oder Zirkus, wählt er letzteres. Als Grenz­gänger zwischen Tier und Mensch darf er sich endlich frei und „unbehelligt“ in der Welt der Menschen bewegen und hat „kaum noch zu steigernde Erfolge“. Jetzt verläuft sein Leben zwischen Banketten, Interviews, wissen­schaftlichen Gesellschaften, und geselligem Beisammensein. Die Durch­schnittsbildung eines Europäers wird ihm bescheinigt. Er hat erreicht, was er erreichen wollte. Was sollte er noch mehr?

Antonio Vaca-Lagares: Darsteller des Affen ‚Rotpeter‘

Max Trauzettel: Licht und Technik

Gustav Adolf Frank: Bearbeitung und Regie

Zu Kafkas Biographie

Vor dem Gesetz

Szene für 2 Schauspieler

Es wird erzählt, wie ein Mann vom Lande versucht, in das Gesetz eingelassen zu werden. Doch der Türhüter verwehrt ihm den Zutritt und der Mann verbringt sein ganzes Leben mit erfolglosen Versuchen eingelassen zu werden. „Vor seinem Tode“ stellt er noch eine letzte Frage. Damit endet diese tragische Geschichte eines Scheiterns.

Schakale und Araber

Der Erzähler, ein Mann aus dem Norden, ist in einer Oase und versucht einzuschlafen. Plötzlich taucht ein Rudel Schakale auf und einer spricht den Erzähler an. Der Schakal empfängt ihn wie einen Auserwählten, auf den man schon lange hoffe. Er sei dazu berufen, die Schakale von den als widerlich beschriebenen Arabern zu befreien. Der arabische Karawanenführer beendet die Szene, indem er seine Peitsche gegen die Schakale schwingt. Und sagt zum Mann aus dem Norden: „... Wunderbare Tiere, nicht wahr? Und wie sie uns hassen!“

Ausführende:

Der Mann aus dem Norden / Der Schakal / Der Araber