Kafka Reloaded

Ein Affe legt der Akademie der Wissenschaften einen Bericht über seine Wandlung zum Menschen vor. Eingefangen von einer Jagdexpedition sucht der Affe einen Ausweg aus dem Gefangensein. Ihm dämmert, wenn er aus dem Gefängnis entkommen und ebenso „unbehelligt“ sein will, wie die Menschen, muss er sie so täuschend ähnlich wie nur möglich nachahmen. Und er ahmt die Menschen nach. Er lernt sinnvolle Gesten, menschliches Verhalten und sogar das Sprechen. Größere Probleme hat er nur mit dem Schnapstrinken. Vor die Alternative gestellt zwischen Zoo oder Zirkus, wählt er letzteres. Als Grenz­gänger zwischen Tier und Mensch darf er sich endlich frei und „unbehelligt“ in der Welt der Menschen bewegen und hat „kaum noch zu steigernde Erfolge“. Jetzt verläuft sein Leben zwischen Banketten, Interviews, wissen­schaftlichen Gesellschaften, und geselligem Beisammensein. Die Durch­schnittsbildung eines Europäers wird ihm bescheinigt. Er hat erreicht, was er erreichen wollte. Was sollte er noch mehr?

Antonio Vaca-Lagares: Darsteller des Affen ‚Rotpeter‘

Max Trauzettel: Licht und Technik

Gustav Adolf Frank: Bearbeitung und Regie

Der Bau

nach der letzten unvollendeten Erzählung des mit Lungentuberkulose erkrankten Kafka. Sie schildert den vergeblichen Kampf sich vor der Außenwelt zu schützen. Die Verstrickung in eigene zwanghafte Beobachtungen der Ängste vor den unsichtbaren Feinden die zu einer Paranoia führen.

Regie: Nelly Eichhorn

Franz Kafka (1883 – 1924)

war einer der wichtigsten deutschsprachigen Erzähler des 20. Jahrhunderts. Kafkas Stil gilt als einzigartig.

Premiere: 08.02. 2020