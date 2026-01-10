Kafka-Revue mit Anne-Dore Krohn und Denis Scheck

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagefindet eine Leseperformance mit Anne-Dore Krohn und Denis Scheck statt - „Ich bin sogar als großer Lacher bekannt“ – Kafka mal ganz anders!

Kaum jemand hat so viel Zeit in Kurbädern verbracht wie Franz Kafka. Seit im Jahr 1917 Lungentuberkulose bei ihm diagnostiziert wurde, ging er zur Erholung immer wieder für mehrere Wochen in Sanatorien. Dort kam er in Kontakt mit naturheilkundlichen Praktiken, Freikörperkultur und asketischer Lebensführung.

Die Journalistin Anne-Dore Krohn und der ARD-Literaturpapst Denis Scheck präsentieren in ihrer „Kafka-Revue“ einige weniger bekannte Facetten des Prager Jahrhundertgenies und stellen gängige Klischees auf den Prüfstand.

Oder wussten Sie, dass Franz Kafka in einem Sanatorium ein vegetarisches Kochbuch entdeckte, nach dem er sich fortan ernährte? (Baumwollsuppe! Ofenschlupfer!) Dass es Franz Kafka war, der den Anrufbeantworter erfunden hat? Und dass er zusammen mit seinem Freund Max Brod eine Buchreihe konzipierte, die so etwas wie der Lonely Planet-Reiseführer seiner Zeit war? Eine vergnügliche und überraschende Vermessung des Kontinents Kafka.

In Kooperation mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim und mit freundlicher Unterstützung des Kulturvereins Bad Mergentheim e.V.