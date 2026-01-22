Schauspiel und Puppentheater

»Kafkabagage« lockt in das Gedankenlabyrinth des großen Schriftstellers. Im Zusammenspiel von Sprache, Musik, Bewegung und Figuren entstehen jene seltsamen kafkaesken Empfindungsräume, in denen sich assoziative Freiheit und Genauigkeit des Ausdrucks in der Schwebe halten. Papiere und wundersame Fundstücke, alte Bücher und Schriften geben Kafkas Welt Gestalt und meinen rätselhaft die unsere.

»Hier wird die Magie nicht seziert, die Worte leuchten wie Sterne in diesem sorgsam aus Dunkelheit und Licht komponierten Raum.« (Schwäbisches Tagblatt)