Kafkabaggage

Zum 100ten Todesjahr Franz Kafkas brechen wir auf zu einer Reise in sein Gedanken-Labyrinth.

Aus Papieren und wundersamen Fundstücken, alten Büchern und Schriften entstehen Figuren und Räume, die Kafkas Literatur sinnlich erfahrbar machen. Aus kurzen Erzählungen und Fragmenten wie „Nachts“, „Die Sorge des Hausvaters“,„Traum“, „Heimkehr“ und Fragmenten der Oktavhefte entstehen Theaterbilder im Zusammenspiel von Sprache, Musik und Bewegung.

Zentraler Text ist „Die Sorge des Hausvaters“, die kafkaeske Beschreibung eines Lebewesens namens Odradek. Ein utopischer Text, der das Geheimnis der Dinge zum Thema hat. Die zentrale Frage nach dem Leben und Tod der Dinge und ob sie fähig sind zu sterben, wenn sie nie lebendig waren, ist wie geschaffen für das Figurentheater.

„kafkabagage“ lädt ein zu einer Reise in die Literatur Franz Kafkas, die in seinen Visionen der 20er Jahre die Ängste und Absurditäten unserer heutigen Zeit wiedererkennen lässt. Zwei Menschen brechen auf mit Stimmen und Texten im Gepäck. Sechs Erzählungen, vier Fragmente und ein Brief. Beschriebenes Papier, gefaltete Gedanken, zerrissene Wünsche. Eine poetische Reise auf den Spuren Franz Kafkas beginnt, mit Figuren und Fundstücken, Gepäck und Gesindel.

Eine Kafkabagage.