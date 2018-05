Kafvka *2084 - Gib Dein Königreich auf - Tour*

KAFVKA aus Berlin-Lichtenberg austoben, müsste wohl zumindest eine Schublade neu beschriftet werden ?! Die Band selbst beschreibt ihre Musik wie folgt: „Literatur tanzt Breakdance mit Popkultur“.

Politischer Rap-Rock mit dem Energielevel von : Einer Billiarde!“ KAFVKA sind: Jonas (Texte, Rap & Gesang), Stephan (Schlagzeug und Piano), Philipp (Bass) und Oscar (Gitarre) – dazu wirkt im Hintergrund 7apes als Kreativproduzent mit, ist verantwortlich für elektronische Beats & Synthie-Sounds.

Das KAFVKA-Debut-Album „Hände Hoch!“ erschien im April 2016, und katapultierte die Band sofort auf einige der allergrößten und schönsten LIVE-Bühnen Deutschlands. Die Berliner waren zu Gast bei Rock im Park, beim Happiness-Festival, beim Open Flair, Rocco del Schlacko und beim Taubertal-Festival, um nur einige zu nennen. Berliner Radio-Programme wie radioeins („KAFVKA sind die deutschen Rage Against The Machine“) unterstützten ihre local heroes entweder mit Lob, oder wie der Jugendsender FRITZ, indem man die erste Single der Band, „Berlin, Berlin“, aus dem Stand ins Tagesprogramm hievte.

Den Höhepunkt des überaus erfolgreichen Jahres 2016 markierte für KAFVKA die Einladung von Ton Steine Scherben, in deren textlich-politischer Tradition sich KAFVKA verstehen, zur großen Rio ReiserNacht im ausverkauften Berliner Admiralspalast. Hier stellten KAFVKA ihre dritte Single, eine Adaption des „Rauch-Haus-Song“ mit eigenem Text, den begeisterten Scherben-Fans vor – und bekamen Standing Ovations! 2017 schrieben KAFVKA ihr zweites Album, das unter dem Titel „2084“ im April erscheinen soll.

Natürlich gab es auch 2017 viele Shows und Festivals, aber als absolut unvergessliches Erlebnis bleibt der Band ihre Berufung als Vorband der Toten Hosen für immer im Gedächtnis! Vor allem als in der ausverkauften Bremer ÖVB-Arena über 10.000 Hosen-Fans auf Ansage von Sänger Jonas ihren Mittelfinger in die Höhe reckten! Und zwar zu der ersten Single des kommenden Albums „2084“: „Fick dein Volk“, ein Song der sich gegen die politisch rechts ausgelegten Idioten unseres schönen Landes richtet, und den KAFVKA Anfang September, als ihren Beitrag zur Bundestagswahl, veröffentlicht hatten.

2018 nun hat für die Berliner Band mit der gleichnamigen Single „2018“ begonnen. Inhaltlich ein Appell an uns alle das Drama im Mittelmeer nicht zu vergessen, auch wenn niemand mehr darüber berichten will. Und musikalisch betrachtet stellt „2018“ ein Ausrufezeichen dar, das KAFVKA musikalisch verändert und noch vielschichtiger zeigt, und das viele (alte) Fans ebenso überraschen wie begeistern dürfte! Und das ist erst der Anfang des Jahres 2018, in dem KAFVKA im April ihr zweites Album „2084“ auf ihrem neuen Label Dodo Beach Originals veröffentlichen werden, und das für die Berliner als das bislang erfolgreichste Jahr ihrer Bandgeschichte angedacht ist!

Der Band ist überaus wichtig, dass ihren Worten auch immer Taten folgen, und so hat Sänger Jonas Kakoschke bereits 2014 mit zwei Freundinnen die Plattform „Flüchtlinge Willkommen“ gegründet, mittels derer – inzwischen europaweit- geflüchteten Menschen das Zusammenleben mit bereits bestehenden Wohngemeinschaften ermöglicht wird. Ihre Gesellschaftskritik versuchen KAFVKA nicht mit erhobenem Zeigefinger zu vermitteln, sondern beziehen sich in ihren Songs immer mit ein, vorzugsweise mittels einer gehörigen Portion subtiler (Selbst-) Ironie, die aber auch schon mal überaus beißend ausfällt…

KAFVKA gelten nach zwei Jahren mittlerweile als eine der besten LIVE-Bands unter den jungen Bands Deutschlands, ihr LIVE-Motto kann mit einem Wort festgehalten werden: Abriss! KAFVKA haben Spaß, KAFVKA haben Qualität und KAFVKA haben etwas zu sagen. Ihr Credo lautet: Rock ins Gesicht. Rap ins Gehirn. Tauscht euren Wohlstand ein gegen Ehre!