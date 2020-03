KAFVKA wildern sich quer durch den Genredschungel und schaffen aus Pop, Rock, Rap und Elektro eine faszinierende Mixtur, die auf der Bühne eine atemberaubende Energie entfaltet. Was beim gastspiel der Berliner am 15. April im Stuttgarter Im Wizemann am eigenen leib erfahren werden kann.

KAFVKA aus Berlin haben schon so einige Male den Mund aufgemacht, während andere noch diskutierten, ob man das darf. 2018/19 haben sie mit „Alle hassen Nazis“ den Untergrundhit für alle Veranstaltungen gegen Rechts geliefert und mit „Hallo Welt“ die FridaysForFuture-Demos vertont. Was 2020 so alles passieren wird, weiß nicht einmal die Band selbst…

Leider verschlimmert sich die politische Lage mehr und mehr und nichts ist okay. Geflüchtete sterben weiterhin durch die menschenfeindliche Grenzpolitik der EU, es werden weiter Waffen hergestellt und geliefert und Deals mit Despoten eingegangen. Und wer es schafft hier anzukommen oder wer als von Diskriminierung betroffene Person schon immer hier lebt, ist mit immer mehr Repressionen und sinnlosem Hass konfrontiert.

Gemeinsam mit ihren Fans will die Band zeigen, dass niemand allein sein muss mit einer humanitären, solidarischen Vorstellung von Zusammenleben. KAFVKA helfen dabei, den Schmerz kollektiv wegzutanzen und zu spüren, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Eine Gesellschaft, in der die AfD und PEGIDA bald nicht mehr so tun können, als wären sie jemals mehr gewesen als ein „Vogelschiss in der Geschichte“.