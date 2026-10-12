Kai Bliesener liest aus "Brand. Wein.Tod"

Auf dem Tisch vor JJ Schwarz liegt eine verkohlte Frauenleiche.

Die Bestatterin aus Fellbach soll den Leichnam für die Beisetzung vorbereiten. Nachdem Grete Bürkle einige Tage vermisst wurde, hat man sie in den Trümmern eines Hauses gefunden. JJ erhält Druck von vielen Seiten, ihre Arbeit schnell abzuschließen. Niemand scheint sich dafür zu interessieren, wo sich Grete Bürkle aufgehalten hat und warum sie in dem fremden Haus gefunden wurde. Die Bestatterin beschleicht das Gefühl, dass irgendetwas faul ist, und geht der Sache nach …