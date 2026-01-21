Kai Bosch & Nikolai Striebel

Duo-Show „Bist du be…zaubert, oder was?“

Bist du be…zaubert, oder was?

Kai Bosch und Nikolai Striebel könnten verschiedener nicht sein und doch vereint sie eines: Die Magie der Bühne. In ihrer Show „Bist du be…zaubert, oder was?“ treffen sich zwei Freunde und laufen zur Hochform auf. Zu zweit agieren sie Hand in Hand, bieten eine Mischung aus Wortakrobatik und Zauberkunst.

Während Striebel Socken auftauchen, Karten schrumpfen und Trinkflaschen hören lässt, schafft es Bosch das Publikum mit seinen Worten zu verzaubern. Es ist eine Show ohne Grenzen, ein positiver Abend wie wir ihn uns öfter wünschen. Bosch und Striebel gelingt eine Symbiose, die es so kein zweites Mal gibt.