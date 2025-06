Kai Bosch mit "Tagträumer"

Inklusion geht uns alle an. Ja, auch dich, obwohl du sehen, hören, sprechen und laufen kannst.

Doch warum ist es so wichtig, auch Menschen in die Gesellschaft einzubeziehen, die all das ein bisschen weniger, langsamer oder anders können? Warum stellt diese Langsamkeit für uns alle auch eine Chance dar? Na, wer könnte das besser beantworten als der Mann, der mit seinen Worten nicht nur stottert, sondern auch sprüht!

Kai Bosch ist Comedian, Speaker und Inklusionsbotschafter. Mit seinem einzigartigen (Lauf-) Stil jongliert er gekonnt mit Worten und Gedanken. Tagträumer ist wie eine bunte Mischung aus Comedy und Tiefgang, bestehend aus einer Prise Selbstironie und einem Hauch von Korrektur. Das Soloprogramm umfasst Kai Boschs beste Texte, handelt vom Über-sich-selbst-lachen und zeitgleich vom gegenseitigen ernst nehmen auf Augenhöhe. Mit humoristischen Worten gelingt Kai Bosch jener Spagat, der körperlich für ihn undenkbar ist.