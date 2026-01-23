Kai & Funky von Ton Steine Scherben feat. Birte Volta

Gibt es eine deutsche Rock-Band, von der die meisten Songs auch nach über 50 Jahren kaum etwas an Aktualität verloren haben?

Wahrscheinlich nicht viele, aber mit Sicherheit eine: Ton Steine Scherben. Nach deren Auflösung (1985) touren noch bis heute zwei Ur-Scherben durch deutschsprachige Länder: Gründungsmitglied Kai Sichtermann (Bass, seit 1970) und Drummer Funky K. Götzner (ab 1974, jetzt Cajón, Percussion). Seit dem Frühjahr 2023 spielen sie zusammen mit der Singer-Songwriterin Birte Volta (Gesang, Gitarre). Birte verinnerlicht sowohl den Folk-Blues als auch den daraus entstanden Rock’n’Roll mit Leidenschaft und Poesie und greift auf langjährige Straßen- und Bühnenerfahrung im In- und Ausland zurück, mit ihrem Solo-Projekt sowie als Sängerin und Gitarristin in diversen Formationen dieser Genres (u.a. BM Stereo).

Das Jahr 2025 ist der 75. Geburtstag der verstorbenen Scherben-Gründungsmitglieder Rio Reiser (Gesang) und RPS Lanrue (Gitarre) – das Trio spielt ihre Konzerte in besondern Gedenken an diese beiden Songwriter.

Die Band Ton Steine Scherben hat inspiriert und wird oft und überall immer wieder gespielt und gecovert.

Die Originale Kai & Funky, mit der Sängerin Birte Volta, treten in Clubs und bei Festivals auf und begeistern mit ihrem authentischem unverwechselbaren Sound mit dem Repertoire Rio Reisers und der Scherben. Das Trio hält die Erinnerungen an eine rebellische Zeit wach: Songs in der ersten Reihe! Legende pur!