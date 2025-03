Kai Hahto, der finnische Schlagzeug-Virtuose, wird seine erste Solotour „Alone“ starten, bei der er Musik aus seiner gesamten illustren Karriere spielen wird. Bekannt für seinen dynamischen Stil und seine unglaubliche Vielseitigkeit, hat sich Hahto als einer der angesehensten Schlagzeuger in den Metal- und Progressive-Musik-Szenen etabliert. Mit „Alone“ beginnt er ein neues Kapitel und präsentiert sein Schlagzeug-Talent in einem intimen Rahmen quer durch Europa, wo das Publikum die Rhythmen erleben kann, die seine bemerkenswerte Reise prägen.

Die „Alone“-Tour bietet europäischen Fans die einzigartige Gelegenheit, Hahos vielfältige musikalische Reise in einem Solo-Setting zu erleben. Im Laufe von elf Terminen, beginnend am 31. März 2025 in der Bush Hall in London und endend am 12. April 2025 im Kent Club in Hamburg, Deutschland, wird Hahto Stücke aufführen, die seine gesamte Karriere umfassen. Jede Performance wird einen persönlichen Einblick in die Entwicklung seines Schlagzeugstils geben, mit neu interpretierten Stücken aus seiner Zeit mit Wintersun und Nightwish, sowie Stücken aus seiner Solokarriere und seinen verschiedenen Kollaborationen.

Die Tour wird auch Auftritte an intimen Veranstaltungsorten in ganz Europa beinhalten, wie dem Café de la Danse in Paris, Frankreich, und der Kulturkirche in Köln, Deutschland, wo Fans Hahos Auftritt in einer engen und persönlichen Umgebung erleben können. Skandinavische Termine werden später bekannt gegeben, was Hahto zurück zu seinen Wurzeln bringt und seinem vielfältigen Fan-Publikum weitere Möglichkeiten bietet, seine Musik live zu erleben.

Kai Hahto selbst sagt: „Alone ist eine Hommage an meine Reise als Schlagzeuger. Seit den 90er Jahren bin ich mit verschiedenen Bands auf Tour und habe mit ihnen Alben aufgenommen, darunter Cartilage, Wings, Misantropia, Rotten Sound, Vomiturition, Enochian Crescent, Aggressor, Max on the Rox, Swallow the Sun, Wintersun, Trees of

Eternity, Auri und natürlich in den letzten zehn Jahren mit Nightwish. Jetzt ist es an der Zeit, einen Moment innezuhalten und auf alles zurückzublicken, was in den letzten 30 Jahren erreicht wurde. Nach Tausenden von Gigs und etwa 40 Studioalben ist es Zeit, diese Reise und die Musik zu feiern. Diese Tribute-Shows werden einen starken Fokus auf die neuesten Alben von Nightwish und Wintersun legen.“