Biersommelier-Abend

Unter dem Motto „Bier trinken ist mehr als nur Durst löschen, es ist eine Lebensart.“

Dabei werden Sie von unserem Sommelier in die Welt des Gerstensafts eingeführt, wenn er mit dem Glas in der Hand von der Farbe, dem Prickeln, Hopfen und Malz schwärmt oder Sie mit kleinen Anekdoten in die Geschichte des Gerstensafts einweiht.

Erleben Sie mit dem Biersommelier der Distelhäuser Brauerei die unvergleichliche Genussvielfalt mit eigener Nase und am eigenen Gaumen in lockerer Atmosphäre. Das fideljo-Team serviert Ihnen dazu korrespondierende kulinarische Highlights im 4-Gänge Menü.