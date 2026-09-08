Kai Karle Band

Die Formation um den Mosbacher Songwriter, Sänger und Gitarristen Kai Karle liefert abwechslungsreichen pulsierenden Deutschen Rock mit Einflüssen aus Pop, Jazz und Ska.

Die Songs erzählen Geschichten mit persönlichen und gesellschaftskritischen Themen. Intelligente, kritische, witzige und einfühlsame Texte treffen auf eingängigen Groove und Melodien. Ob rockige Gitarrenriffs oder feine Akustiktöne „Guitar rules“, was sich schon an dem Plektrum im Logo der Band erkennen lässt. An den Tasten zaubert Steve Pauler an Keyboards und E-Piano, wechselt aber auch schon mal in die Percussion Ecke an die Conga. Roland Fischer an den Drums und Peter Lengle am Bass sorgen für den richtigen Groove. Abgerundet mit dem virtuosen Saxophonspiel von Rainer Schulz, entsteht eine mitreißende musikalische Show.