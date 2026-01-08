Kai Meyer „Das Antiquariat am alten Friedhof“

Leipzig, 1930: Statt zu studieren, gründen vier junge Männer aus gutem Hause im Graphischen Viertel den „Club Casaubon“. Sie verbinden ihre Liebe zur Literatur mit ihrem Verlangen nach Abenteuer.

Gemeinsam werden sie zu Bücherdieben, die sich auf seltene okkulte Werke spezialisiert haben, und geraten dabei immer weiter in die Machenschaften gefährlicher Mächte. Nach dem Krieg kehrt Felix, der inzwischen als Bibliothekar für die Amerikaner arbeitet, in die zerstörte Stadt zurück, um geraubte Bücher zu katalogisieren. Dabei holen ihn Verrat und alte Geheimnisse aus seiner Vergangenheit ein.

Bestsellerautor Kai Meyer erzählt einmal mehr von Freundschaft, Liebe und Verbrechen in den nebelverhangenen Gassen des Graphischen Viertels.