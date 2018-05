Bei seinem Besuch in Mössingen wird Kai Pannen aus seinem Buch „Mach die Biege, Fliege“ lesen.

Die Spinne Karl-Heinz und die Stubenfliege Bisy sind wieder da. Die beiden sehr unterschiedlichen Freunde haben nach dem Frühjahrsputz der Menschen ihre Wohnung verloren. Eine spannende Suche nach einer neuen gemeinsamen Bleibe im großen Garten, wo es schon viele andere Bewohner gibt, beginnt.

Die Autorenlesung dauert ca. 80 Minuten und ist für Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 und 3 geeignet. Maximal zwei Schulklassen können die Lesung besuchen, eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich. Falls Sie mit Ihrer Klasse die Lesung besuchen möchten, setzen Sie sich bitte baldmöglichst mit uns in Verbindung!

Kai Pannen wurde am Niederrhein geboren. Er studierte Malerei und Film in Köln und arbeitet heute als Autor, Illustrator und Trickfilmer. Er hat zahlreiche Bücher für verschiedene Verlage illustriert und schreibt mittlerweile seine eigenen Geschichten. An der Animation School Hamburg war er Dozent für Animation und Storyboard. Daneben betätigt er sich als Produzent für animierte Kinder-Kurzfilme. Kai Pannen lebt mit seiner Familie in Hamburg. Seine Erzählfreude und Kreativität beeindruckt Kinder und Erwachsene. Beim Vorlesen werden Kai Pannens Buchhelden so lebendig, dass Jungen und Mädchen gebannt zuhören und staunen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels kürte ihn zum Lesekünstler 2017.