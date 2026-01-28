Kai Podack & Big Band „Roger Cicero-Tribute“

Ein Abend der Meisterklasse - Roger Cicero Tribute mit Kai Podack und der Grand Central Bigband.

Die KULTURa erwartet ein musikalisches Highlight: Kai Podack (bekannt von der Capella Gruppe Füenf“), einer der herausragenden Sänger der deutschen Jazz-Szene, präsentiert gemeinsam mit der Grand Central Bigband eine Hommage an die unvergessliche Musik von Roger Cicero.

Nach einem Jazzstudium an der Musikhochschule Mannheim setzte er mit seinem außerordentlich fein besetzten Bigband-Debütalbum "Swing ist mein Ding" in der Deutschen Musiklandschaft ein paar Ausrufezeichen.

In der Kultura bringt Podack zusammen mit der Grand Central Bigband die größten Hits Ciceros auf die Bühne und interpretiert sie mit der ihm eigenen Mischung aus Authentizität und Leidenschaft.

Freuen Sie sich auf einen Abend, der den unverwechselbaren Charme und die Eleganz Roger Ciceros eindrucksvoll aufleben lässt!