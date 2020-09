Kai Strauss & The Electric Blues Allstars

Kai Strauss aus der Blueshochburg Osnabrück zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. Der Gitarrist und Sänger erspielte sich in den letzten 25 Jahren einen festen Platz in der europäischen Bluesszene. Er sagt: „Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, B.B. King oder Jimmie Vaughan infiziert.“ Strauss, der laut Aussage des Fachmagazins Bluesnews mittlerweile als einer der großen Namen gilt, hat vier deutsche Blues Awards (u.a. „Bester Gitarrist 2018“ und „Beste Band 2016“), gewonnen und Konzerte in über 20 Ländern gespielt.

„Strauss spielt mit tiefem musikalischem Verständnis und fügt instinktiv die richtigen Noten und Soli zusammen. Er zeigt den Killerinstinkt, den die alten Meister wie Magic Sam hatten.“ urteilt die britische Blueslegende Otis Grand über das aktuelle 2019er Album „Live In Concert“. „Auf der Bühne überzeugt der sympathische Westfale mit sehr viel Ausstrahlung, hat ein gutes Gespür für die Stimmung im Publikum und weiß sie an den richtigen Stellen zum Überkochen zu bringen.“ schreibt Rheinpfalz.de, während das Nachrichtenportal eurojournalist.eu sich nicht zurückhält, Strauss den Titel „Deutschlands Blues-Gitarrist der Stunde“ zu geben. Ein Zitat von B.B. King gilt auch für Kai Strauss und seine international besetzte Band: „Wir werden unser Bestes geben, um Sie heute Abend zu bewegen – wenn Sie Blues mögen, denke ich, können wir das!“