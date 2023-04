Kai Wangler am Akkordeon. Zu Gehör gebracht werden Werke u. a. von Klaus Huber, Anna Korsun und Hans Zender.

Kai Wangler wurde in Freiburg geboren. 2002-2007 studierte er an der staatlichen Hochschule für Musik Trossingen bei Prof. Hugo Noth in den Fächern "Diplom-Musiklehrer" und "Künstlerische Ausbildung". Meister-kurse absolvierte er u. a. bei Joseph Macerollo (Toronto). Großes Interesse für die Musik unserer Zeit führte ihn mit Komponisten wie Georg Friedrich Haas, Nikolaus Brass und Christian Billian zusammen. Seit 2007 ist Kai Wangler Leiter einer Akkordeonklasse an der Kreismusikschule Fürstenfeldbruck. Seit 2007 unterrichtet er an der Hochschule für Musik Detmold, seit 2015 leitet er eine Akkordeonklasse am Conservatorium van Amsterdam.