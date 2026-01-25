Kaia Kater hat früh ihr Instrument gefunden – das Banjo. Das typische Instrument der nordamerikanischen Folkmusik mit westafrikanischem Ursprung (Ngoni). Dom Flemons und Rhiannon Giddens von den Chocolate Drops haben die 12jährige Kaia zum Banjo gebracht und auch unterrichtet.

Kaias Vater stammt aus der Karibik. Sie selber wuchs in Toronto auf, studierte in den Appalachen von West Virginia und lebt heute im französisch sprechenden Montreal. Viele Ortswechsel in etwas mehr als 20 Lebensjahren, und vielleicht gerade darum ist die Banjo-Virtuosin tief verwurzelt in der traditionellen Musik.

Kaia schreibt afroamerikanische Melodien, die irgendwo zwischen Blues, Gospel und Bluegrass verortet sind. Ihre Lieder haben oft eine soziale Komponente, handeln von den Sorgen und Freuden der kleinen Leute, vor allem der Afroamerikaner.

Ihre ersten drei Alben rissen Kritiker und Fachpresse zu Jubelstürmen hin und brachten ihr diverse Auszeichnungen wie den Canadian Folk Music Award und internationale Tourneen ein. Auf ihrem aktuellen vierten Album „Grenades“ setzt sie sich vor allem mit der Migration ihres Vaters vom gleichnamigen Karibikstaat nach Kanada auseinander. Dazu hat sie ihr musikalisches Spektrum nochmals erweitert und ihm vor allem eine deutliche Soul- und R’n’B-Komponente hinzugefügt. Eine der interessantesten Singer/Songwriterinnen derzeit und potenziell kommender Star. Not to be missed!