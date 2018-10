Rolf Vogt nimmt in seinem Vortrag "Kaiserhoch und Heldengedenken: Die nationalen Feiertage in Hechingen" die Erinnerungskultur der letzten 100 Jahre in den Blick. Am Beispiel Hechingen verdeutlicht er, wie die Nationalfeiertage einst und jetzt gefeiert wurden, wie der Volkstrauertag sich entwickelte und was am Kriegerdenkmal hinter der Stiftskirche auffällt.

Den Volkstrauertag nimmt Rolf Vogt zum Anlass, die Erinnerungskultur der letzten 100 Jahre in den Blick zu nehmen. Kaisergeburtstag, Verfassungstag und Tag der deutschen Einheit, Volkstrauertag, Tag der Bewegung und Pogromnacht: Fast jede Generation hatte bei uns ihren eigenen Nationalfeiertag und ihren eigenen Trauertag. Mal wurde im Januar, dann im August, im Mai, im Juni oder im Oktober gefeiert. Auch die Gedenktage wechselten. Zur Zeit konzentriert sich alles auf den November. Mit seinen staatlichen Feiertagen tat und tut sich Deutschland schwer. Am Beispiel Hechingen verdeutlicht Rolf Vogt, wie die Nationalfeiertage einst und jetzt aussahen, wie der Volkstrauertag sich entwickelte und was an den Kriegerdenkmälern auffällt. Er besucht die Jubelfeste im Kaiserreich und die Kundgebungen zum Verfassungstag der Weimarer Republik. Er sieht sich auch bei den Veranstaltungen zum 9. November um, dem Tag der Revolution 1918, der „Tag der Bewegung“ bei den Nationalsozialisten wurde und heute Gedenktag für die Reichspogromnacht ist.

Der Volkstrauertag begann als Heldengedenktag und entwickelte sich im Dritten Reich zur Parteiveranstaltung mit kämpferischem Pathos. Nachkriegsdeutschland suchte sich für das Gedenken an die Gefallenen notgedrungen einen neuen Termin.

Arbeitsfrei machten erstmals die Nationalsozialisten einen Nationalfeiertag. Sie hoben den Tag der Arbeit auf den Thron. Die Entscheidung war nach dem Weltkrieg unumkehrbar. Das moderne Deutschland gibt einen zweiten Feiertag arbeitsfrei, aber die Freude am nationalen Fest scheint auf lokaler Ebene verhalten zu sein.

Vielsagend sind auch die Kriegerdenkmäler, die gebaut wurden, um die Opfer der Weltkriege zu ehren. Die Gedenkstätte in Hechingen stammt aus dem Jahr 1932 und war anfangs höchst umstritten. Ein Bürgerbegehren versuchte, den Bau zu Fall zu bringen. Der Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1955 während des Stadtjubiläums eingeweiht. Zu gleicher Zeit entstanden die Oelser Gedenkstätte auf dem Friedhof Heiligkreuz und die Ehrentafel in der Halle des jüdischen Friedhofs.

Weil das Gedenken menschliche Schicksale abbilden sollte, erstellte die Stadt Hechingen Listen mit den Namen der Opfer des Krieges, die auf dem Denkmal stehen und in einem Ehrenbuch veröffentlicht wurden. Aber nicht alle Opfer fanden dort Platz, und mancher Name ruft Zweifel und Skepsis hervor.

Rolf Vogt wurde 1956 in Kirchlengern geboren. Nach dem Studium der Geschichte und Politikwissenschaft in Freiburg arbeitete er zunächst bei der Badischen Zeitung, ab 1984 bei der Hohenzollerischen Zeitung und von 1989 bis 2014 beim Schwarzwälder Boten in Hechingen. Herr Vogt ist Beiratsmitglied im Hohenzollerischen Geschichtsverein.

Eine Veranstaltung in der Reihe „Weiter! Trotz Unsicherheit“ des Weiter! Bildungsnetzwerk Hechingen.