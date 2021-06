Ein Märchen über einen selbstverliebten und modisch versierten Kaiser. Er liebt es in neuen Kleidern zu stolzieren und sich zu zeigen. Doch dies kann sehr gefährlich sein! Wie gefährlich? Ja, dass könnt Ihr in diesem Sommer in unserem Theater sehen.

!!! Bitte aktuelle Hinweise zu Corona und Hygienekonzept auf www.tudk.de beachten !!!