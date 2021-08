Kaiserschmarrn Drama

Die Idylle des niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist in Gefahr. Das liegt weniger daran, dass das dorfbekannte Webcam-Girl ermordet wurde. Ausgerechnet jetzt sitzt sein stets hilfreicher Co-Ermittler Rudi nach einem Unfall im Rollstuhl. Und Dauerfreundin Susi hat sich mit dem Bruder verbündet. Sie wollen ein Doppelfamilienhaus errichten – mit Gemeinschaftssauna. Um dort dann auf Großfamilie zu machen. Das alles passt dem Franz so ganz und gar nicht in den Kram...

Eine großartige Komödie mit den allseits bekannten DarstellerInnen.

Spielzeit: 96 Min., FSK: ab 12 Jahren, empfohlen ab 14 Jahren.

