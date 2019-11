Wurde vom Cafe Central in den Club der halle02 verlegt. Tickets bleiben gültig.

Losgezogen als Underdogs, um im Spiel der Rockthrone mitzumischen, haben uns Kaizaa bereits mit ihrer ersten Auskopplung, der EP „Volle Ladung Leben“, und ihrer gewaltigen Live-Power bewiesen, dass die Szene sich wirklich warm anziehen kann. Denn was so kai-zaalich begann, wird nun nach einer Reihe überzeugender Auftritte mit restlos begeistertem Publikum und kreativer Zeit im Proberaum und Studio in besonders kantiger Konsequenz fortgeführt. Das erste Album steht in den Startlöchern, um dem Herbst mit neuen Songs der vier Punk’n’Roller einzuheizen: „Schrottplatz der Liebe“ erscheint am 20.09.2019.

Auf jenem „Schrottplatz der Liebe“ finden sich all diese großen und kleinen und wilden Ge-schichten, ob weggeworfen oder verloren geglaubt, wiedergefunden und neu erzählt in die-ser einmalig kaizaalichen Art, die sich nicht im Geschnörkel verliert, sondern lieber direkt aufs Gaspedal drückt. Starke Melodien stapeln sich im wuchtigen, von Vincent Sorg (u.a. Die Toten Hosen, Broilers, In Extremo) perfekt auf den Punkt produzierten Sound neben uner-warteten Einflüssen der vielfältigen Genre-Erfahrung der vier Kaizaas. Überraschen mit auch mal leisen Tönen neben den gewohnt kräftig-ruppigen, begeistern mit hymnischen Refrains und vielen neuen Oohs, auf die Fans so sehnsüchtig gewartet haben. Mit Texten zwischen Tresen und Fenstersims, zwischen LA und dort, wo der Wind über die Felder tanzt, von ech-ten Männern und Landeiern, von dem, was wirklich wichtig ist, von Liebe, Hoffnung, von ei-nem für alle und allen für einen – und das Ganze sehr tanzbar und sowas von feierbar,dass man jetzt schon auf die vielen anstehenden Live- Termine hinfierbert. Diese führen Kaizaa dieses Jahr auf zahlreiche Festivals wie das Wacken Open Air, die In Extremo Burgentour, das Maskenball Festival oder Full Metal Holiday, bevor sie dann im Januar 2020 zur ersten Headliner-Tour aufbrechen.