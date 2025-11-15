Mit dem Song „Restless“ hat die norwegische Band Kakkmaddafakka bereits 2011 einen Hit gelandet, der getrost jetzt schon als Indie-Klassiker bezeichnet werden darf – und wohl einen festen Platz auf der Playlist jedes*r Indie-Liebhaber*in innehat.

Die Band mit dem eindrucksvollen Namen – der auf norwegisch im Übrigen „Partytiere“ bedeutet und nicht, was man aus deutscher Ableitung vielleicht vermuten würde – hat bereits in der gemeinsamen Schulzeit angefangen, als Formation zu musizieren. Ihr erstes Album haben die beiden Brüder Axel und Pål, die bis heute die Sänger der Indie-Band sind, gemeinsam mit ihren Freunden Jonas und Stian aber erst Jahre später herausgebracht. „Down to Earth“ hieß das Debütalbum von Kakkmaddafakka, das 2007 erschienen ist und der Band bereits ein ordentliches Publikum in der Heimat Norwegen beschert hat.

Der ultimative Durchbruch kam dann aber mit dem zweiten Album „Hest“, auf dem auch „Restless“ enthalten war. Das sonnige Feel-Good-Indie der Norweger erreichte weit über die skandinavischen Grenzen hinaus Bekanntheit – und das nicht zuletzt, wegen der herrlich verspielten Atmosphäre und sorgloser Leichtigkeit, die in den Songs von Kakkmaddafakka transportiert wird. Es folgen in regelmäßigem Takt weitere Alben, die in jüngster Zeit ein wenig ihre Leichtigkeit verlieren und stattdessen durch schwelgerische Nostalgie überzeugen.

In diese Richtung geht auch das bis dato letzte Album „Revelation“, das die Formation im Jahr 2022 veröffentlicht hat – und welches die Skandinavier nun neben alten Songs auch auf der kommenden ausgeprägten Europatour präsentieren werden. Allein in Deutschland laden Kakkmaddafakka zu insgesamt neun Terminen ein – und zwar im November 2025.