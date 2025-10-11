Kaleidolux – Sandmalerei Show & Schattenspiel

WELT-TRAUMREISE

Im ersten T eil der Show entführt der Sandmaler Chris Kaiser sein Publikum auf eine fantastische, traumartige Bilderreise durch Raum und Zeit. Scheinbar zufällig gestreuter Sand wird durch die flinken Hände des Künstlers zu einem sich ständig in Verwandlung befindenden Kunstwerk, eine Geschichte, welche die Zuschauer in ihren Bann zieht.

In der zweiten Hälfte des Abends wird die Sandmalerei bei der Produktion

REMOTE CONTROL

von KALEIDOLUX mit dem Schattenspiel von Sarah Gros NF und perkussiven Klangcollagen von Svend Renkenberger ergänzt.

Die Crossover Performance mit live gemalten Sandbildern, außergewöhnlichem Schattenspiel, Butoh-Tanz und geloopten Schlagwerk ist ein lebendiger Comicstrip mit ungewissem Ausgang, die bezaubert, überrascht und fesselt.

Freuen Sie sich auf einen Abend mit außergewöhnlich kreativen Künstlern!

„Ein virtuoses, intelligentes, ironischverschmitztes und dazuhin noch hinreißend ästhetisches Spiel mit verschiedenen Realitäten“ sagt Wolfgang Nußbaumer.

KALEIDOLUX

Chris Kaiser (Sandmalerei)

Sarah Gros NF (Schattenspiel, Tanz)

Svend Renkenberger ( Sound, Schlagwerk)