Ethel Merhaut – Süss & Bitter

Ethel Merhaut, Gesang

Belush Korenyi, Klavier

Ilse Riedler, Saxophon und Klarinette

Clemens Gigacher, Kontrabass

Andi Senn, Schlagzeug

Jakob Brenner, Leitung

Lieder aus den 30er-Jahren

von Robert Stolz, Friedrich

Hollaender, Werner Richard

Heymann u.v.a. in sinfonischen Arrangements von Rezsö Ott, Marc Osterer und Jakob Brenner

Ethel Merhaut ist aus der jungen Wiener Musikszene nicht wegzudenken und inzwischen auch in Deutschland kein Geheimtipp mehr. Das Programm führt uns in die Zeit der 1930-er-Jahre. Selten waren sich anspruchsvolle und populäre Kultur so nahe wie damals. Operette mischte sich mit Genres städtischer Unterhaltung wie Kabarett und Schlagerrevue. Foxtrott, Tango und Walzer geben den Takt vor in den ausgewählten Songs aus Wien und Berlin. Die Melodien gehen direkt ins Ohr, die Texte amüsieren mit pointiertem Wortwitz. Und die frivolen Anspielungen fordern zum aufmerksamen Zuhören auf. Zusammen mit ihrer Band und der WPR flaniert Ethel Merhaut gekonnt zwischen Chanson, Jazz und Swing, einem Potpourri aus Operette, jiddischen Tangos sowie vergessenen Wienerliedern und entführt in die goldene Ära der Film- und Unterhaltungsmusik.

Treffen Sie bei gutem Wetter die Künstler*innen bei einem Getränk an der PHILMO-Lounge. → Ab ca. 22 Uhr