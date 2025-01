Kaleidoskop-Konzert: Faschingskonzert

Die Sopranistin Jennifer O’Laughlin, der Dirigent und Arrangeur Andreas Kowalewitz sowie der inzwischen in den künstlerischen Unruhestand gewechselte Hornist und begnadete Conférencier Klaus Wallendorf sind seit Jahren im Dienst der konzertanten Heiterkeit unterwegs – und dies ohne Rücksicht auf Verluste. Mit Programmen wie »Mozart zum Kugeln«, »Brahms‘ Tierleben« und »Walzer von der Vogelweide« gewinnen sie der ernsten Klassik ihre komischen Seiten ab. Alles, was die drei dazu benötigen, ist ein gut gelauntes und genussbereites Publikum, gerne auch ohne nennenswerte Vorkenntnisse, das sich auf das Abenteuer einlässt, den heiligen Ritus des Abonnementtauglichen Konzertablaufs einmal für zwei Stunden hinter sich zu lassen. Wir finden: Genau dies können wir in Reutlingen bieten und haben sie eingeladen! Auch wer meint, dass Elfenbeintürme ein Fall für den Artenschutz und nicht für den Kulturbetrieb sein sollten, ist hier genau richtig. Achja, und noch was: Wir freuen uns über viele verkleidete Gäste!