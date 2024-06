Der inklusive Theaterkurs “Die Freispieler” nimmt sich dieses Mal Wilhelm Hauffs knapp 200 Jahre altes Märchen Kalif Storch an. Menschen mit und ohne geistiger Behinderung erzählen die Geschichte vom Kalifen zu Bagdad und seinem Großwesir, die sich mittels eines Zauberpulvers in Störche verwandeln. Was sie nicht wissen: der Zauberer Kaschnur hat ihnen ein Schnippchen geschlagen, um seinen Sohn Mizra auf den Thron zu setzen. Da der Kalif und der Wesir fürchterlich über die anderen Störche lachen müssen, vergessen sie das Zauberwort “Mutabor”. Dazu verdammt, als Ströche weiterzuleben, machen sie sich auf die Reise zum Grab des Propheten. Sie lernen die Eule Lusa kennen, die eine verzauberte Prinzessin ist und beschließen gemeinsam, es mit dem Zauberer und seinen Anhängern aufzunehmen, um endlich wieder menschliche Gestalt annehmen zu können.

Mutabor - Verwandle dich! Wir alle tragen Wünsche, Sehnsüchte und Bilder unseres eigentlichen Selbst in uns. Hauffs Märchen, das auf der Geschichtensammlung “Tausendundeine Nacht” basiert, entführt uns in die magische Welt des Orient und lädt dazu ein, weiterzudenken.

Der inklusive Theaterkurs „Die Freispieler“ findet seit September 2023 in Kooperation mit der Lebenshilfe Rems-Murr statt. Im Januar 2024 feierte die Gruppe ihre erste Premiere mit den "Drei Räubern" von Tomi Ungerer.

Leitung: Juliane Putzmann und Mia Birkenberger