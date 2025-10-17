Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff

Papiertheater Fachwerkhaus.

Der Kalif von Bagdad ist unterfordert – also kommt ein Abenteuer gerade recht, und zwar in Form eines von einem Kaufmann überreichten Schnupftabaks mit Packungsbeilage. Der herbeigerufene Apotheker (Derwisch) erläutert den Gebrauch des Schnupftabaks und des Zauberworts „Mutabor“; verweist aber auch auf das Kleingedruckte, das besagt, im verwandelten Zustand keinesfalls zu lachen. Kalif und Großwesir verwandeln sich nämlich in Störche, lachen sich kaputt über die frisch erworbenen rotbeinigen Artgenossen – und haben ein Problem ...Ab 6 Jahren.