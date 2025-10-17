Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff

Stadtmuseum im Gelben Haus Esslingen Hafenmarkt 7, 73728 Esslingen am Neckar

Papiertheater Fachwerkhaus.

Der Kalif von Bagdad ist unterfordert – also kommt ein Abenteuer gerade recht, und zwar in Form eines von einem Kaufmann überreichten Schnupftabaks mit Packungsbeilage. Der herbeigerufene Apotheker (Derwisch) erläutert den Gebrauch des Schnupftabaks und des Zauberworts „Mutabor“; verweist aber auch auf das Kleingedruckte, das besagt, im verwandelten Zustand keinesfalls zu lachen. Kalif und Großwesir verwandeln sich nämlich in Störche, lachen sich kaputt über die frisch erworbenen rotbeinigen Artgenossen – und haben ein Problem ...Ab 6 Jahren.

Info

Stadtmuseum im gelben Haus
Stadtmuseum im Gelben Haus Esslingen Hafenmarkt 7, 73728 Esslingen am Neckar
Theater & Bühne
Google Kalender - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 14:00:00 Outlook iCalendar - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 14:00:00 ical
Google Kalender - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 16:00:00 Outlook iCalendar - Kalif Storch nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - 2025-10-17 16:00:00 ical

Tags