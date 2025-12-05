Kalif Storch

Kalif Chasid von Bagdad hat alles – nur eines fehlt ihm: die Sprache der Tiere zu verstehen.

Ein geheimnisvoller Krämer verkauft ihm ein Zauberpulver, mit dem er und sein Großwesir Mansor sich in Störche verwandeln können. Doch sie brechen die wichtigste Zauberregel: Sie lachen – und vergessen das Zauberwort zur Rückverwandlung.

Der Krämer entpuppt sich als der böse Zauberer Kaschnur, und das Abenteuer beginnt! Zum Glück begegnen sie der klugen Prinzessin Djamila, die als Eule verwandelt wurde – und vielleicht die Rettung bedeutet.

Mit viel Witz, Fantasie und der Musik von Liudmyla Vasylieva wird dieses Märchen zu einem Theatererlebnis für die ganze Familie – spannend, lustig und voller Zauber!