Kalkstein, Tuff und Marmor

Öffentliche Führung mit Dr. Matthias Geyer, Diplom-Geologe.

Heute werden öffentliche Plätze oft mit chinesischem Granit oder vietnamesischem Basalt gepflastert und auch in den Fassaden moderner Zweckbauten ist so manches exotisches Gestein zu entdecken. Dabei bietet die Schwäbische Alb eine Fülle von Natursteinen, die als Bausteine eingesetzt und geschätzt wurden: für Gebäude, innen wie außen, für Verkehrswege, Parks und Gärten. In der Führung werden sie mit ihren jeweiligen Besonderheiten und Verwendungsmöglichkeiten vorgestellt.