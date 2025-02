Das Wiesaztal bei Gönningen ist heute ein beliebtes Naherholungsgebiet. Doch die Seenlandschaft ist künstlich angelegt worden, nachdem hier zuvor über viele Jahre ein nicht ganz richtig als Kalktuff bezeichneter Süßwasserkalk abgebaut wurde. Deutlich sind an verschiedenen Stellen noch die Abbauspuren zu erkennen. In zahlreichen Gebäuden in Gönningen und Reutlingen können die Bausteine auch heute noch angetroffen werden.