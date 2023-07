Sommer der VerFührungen: Art and walk - famous Gemälde Oskar Schlemmer im Badhaus of the old Märklin Villa

Wir treffen uns vor der art gallery in Göppingen and go together durch little streets und Gassen, die vielen unbekannt sind. At the walk the guide will explain so einiges Interessantes über die alten Villen und nebenbei auch die flowers and plants.

Das Highlight ist dann the famous painting von Oskar Schlemmer im Badhaus der old Märklin Villa welche normalerweise der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sie sollten über englische Sprachkenntnisse verfügen, müssen die Sprache aber keinesfalls fließend beherrschen.

Diese Führung findet im Rahmen des Sommers der VerFührungen statt.

Treffpunkt: Kunsthalle Göppingen