Sommer der VerFührungen: Geschichten früherer Göppinger Gasthöfe und Schankwirtschaften

Lernen Sie bei dieser Führung die „gastliche“ Seite der Stadt in den zurückliegenden Jahrhunderten kennen. Wo saß man gerne, vesperte gut und erfuhr das Neueste? Göppingen hatte einst eine große Vielfalt an Gaststätten, Bäckereien mit Cafés, Metzgereien mit Vesperstuben, Schankwirtschaften und auch Hotels mit Fremdenzimmer. Bayerische Bierstube, Beißzange, Falken, Schwarzer Adler, Langer Bau, Goldenes Kreuz, um einige aufzuzählen, deren Geschichten Sie erfahren werden. Sie werden staunen, was für ein Bedürfnis nach Geselligkeit in Göppingen vorhanden war.

Diese Führung findet im Rahmen des Sommers der VerFührungen statt.

Treffpunkt: ipunkt im Rathaus