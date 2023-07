Millennium Ensemble

Die Sänger - alle im Millenniumsjahr 2000 geboren - genossen im Dresdner Kreuzchor eine neunjährige intensive musikalische Ausbildung und erlangten dabei durch zahlreiche Auftritte im In- und Ausland ihre weitreichende Konzert-Erfahrung. Dieses Jahr sind sie in den Sommerferien in unserer Gemeinde zu Gast.

Aus Liebe zur Musik

Das Millenium Ensemble aus Dresden geht zum fünften Mal auf große Deutschlandtour. Die neun jungen Sänger kennen sich seit ihrer Kindheit im Dresdner Kreuzchor und haben auch nach ihrem Abitur die Liebe zur Musik nicht verloren. So verzaubern sie jährlich tausende Menschen mit ihrem charakteristisch homogenen Klang und einem breitgefächertem Repertoire. Dieses Jahr steht das Programm im Zeichen der Liebe: Die Liebe zur Musik und die Liebe als Inspiration für die Musik in allen Epochen der Musikgeschichte. Verlieben Sie sich neu in die Musik mit zeitlosen Klassiker wie „If ye love me“ von Tallis, über Mendelssohn und den Beatles, bis zu „Somebody to love“ von Queen.